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Iphone подделка экранТехника
Как узнать менялся ли экран на iPhone
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iPhone – полезный аксессуар, необходимость которого проверена на практическом опыте, снабженный многочисленными полезными функциями. Ежегодно выходят обновления
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HQD: оригинал и подделка
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Рынок вейпинга стремительно развивается, ежедневно появляются новые марки электронных сигарет. Но некоторые бренды уверенно удерживают лидерство, пользуясь
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зарядка для iphoneТехника
Зарядка для iPhone — как проверить оригинальность
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Рядовому покупателю продукции Apple может показаться, что зарядка не имеет особенного значения, ведь она всего лишь поставляет энергию в АКБ.
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XiaomiТехника
Чем глобал-версия отличается от Ростеста
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«Xiaomi» — крупнейшая китайская корпорация, входящая в число мировых лидеров по производству смартфонов, планшетов и другой электроники.
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airpods proТехника
Как проверить оригинальность AirPods
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AirPods – беспроводные наушники, анонсированные недавно всемирно известным брендом одновременно с новыми Айфонами относительно недавно. Эксперты отметили
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как проверить айфонТехника
Как проверить подлинность iPhone
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Даже во время экономического кризиса техника Apple желанная для покупателей. Повышение цен на оригинальные смартфоны способствовали увеличению числа подделок.
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Samsung Galaxy S21Техника
Как проверить Samsung S21 на оригинальность
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Долговечная эксплуатация, ремонтопригодность, надежность и стабильность работы – не единственные причины востребованности продукции концерна Самсунг на
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техника BoschТехника
Как проверить Bosch на оригинальность
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Bosch – легендарный немецкий бренд, основанный в конце позапрошлого века, в настоящее время – гигантская транснациональная компания, выпускающая бытовую
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JBL техникаТехника
Проверка JBL по серийному номеру
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JBL – это один из крупнейших производителей аудиооборудования в мире. Его наушники, колонки и другие устройства пользуются популярностью у миллионов людей.
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Samsung Galaxy BudsТехника
Проверка наушников Samsung Buds на оригинальность
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Беспроводными наушниками никого не удивишь. Скорее, наоборот – вызывает недоумение факт использования «старичков» с проводами. Все ведущие производители
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кабель для iPhoneТехника
Как отличить оригинальный провод для iPhone от подделки
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Оригинальный кабель для iPhone — важный элемент комфортной эксплуатации гаджета. Однако, в современных реалиях нельзя не учитывать растущую популярность
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смартфонТехника
Huawei P50 Pro: подделки и реплики
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Цена — первое, что настораживает будущих покупателей, когда они видят известное название, а рядом -признак сниженных цен. По крайней мере, если сравнить с оригиналом.
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SSD SamsungТехника
Как проверить SSD-диск Samsung по серийному номеру
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Покупая сложные технические товары, всегда необходимо проверять их на подлинность, а также на работоспособность. Случаются ситуации, когда покупатель приобретает
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Smoant VoopooТехника
Как проверка Smoant на оригинальности
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Порой пользователи модов сталкиваются с такой ситуацией, что через время применения девайс оказывается подделкой. И, правда, на рынке вейпинга много дешёвых
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Яндекс станция АлисаТехника
Как проверить Алису по серийному номеру
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Яндекс Станция с Алисой – это «умная» колонка нового поколения с лаконичным, стильным дизайном и идеально чистым звучанием. Она открывает невероятно широкий
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Apple WatchТехника
Как проверить Apple Watch по серийному номеру
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Apple Watch — одни из самых популярных смарт-часов на рынке умных гаджетов. Они предлагают широкий спектр опций, включая мониторинг физической активности
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техника для ремонтаТехника
Как отличить оригинальный шуруповерт Makita от подделки
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Японские электрические инструменты покупают, потому что они надежны, долговечны и дают высокоточный результат работы. Проверенные бренды часто подделывают
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dewalt подделкаТехника
Как отличить подделку Dewalt от оригинала
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На рынке достаточно много поддельных товаров известных брендов. Иногда реплики имеют максимальную схожесть с оригинальной продукцией, но только внешне.
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джойстикТехника
Проверить геймпад онлайн
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Геймпад, джойстик, клавиатура и мышь – эффективные способы управления игровым процессом, выбор которых зависит не только от пристрастий пользователя к
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xiaomi проверка подлинностиТехника
Как проверить Xiaomi на оригинальность
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Техника Xiaomi стала популярной благодаря высокому качеству и демократичной цене. Часто востребованную продукцию подделывают, что отрицательно сказывается
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чехол AppleТехника
Чем отличается оригинальный чехол на iPhone от подделки
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Когда речь идет о защите iPhone, чехол от Apple является одним из самых популярных выборов. Но как убедиться, а правильности выбора? О том, как можно отличить
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