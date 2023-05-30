Техника Как узнать менялся ли экран на iPhone iPhone – полезный аксессуар, необходимость которого проверена на практическом опыте, снабженный многочисленными полезными функциями. Ежегодно выходят обновления

Техника HQD: оригинал и подделка Рынок вейпинга стремительно развивается, ежедневно появляются новые марки электронных сигарет. Но некоторые бренды уверенно удерживают лидерство, пользуясь

Техника Зарядка для iPhone — как проверить оригинальность Рядовому покупателю продукции Apple может показаться, что зарядка не имеет особенного значения, ведь она всего лишь поставляет энергию в АКБ.

Техника Чем глобал-версия отличается от Ростеста «Xiaomi» — крупнейшая китайская корпорация, входящая в число мировых лидеров по производству смартфонов, планшетов и другой электроники.

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Техника Как проверить Samsung S21 на оригинальность Долговечная эксплуатация, ремонтопригодность, надежность и стабильность работы – не единственные причины востребованности продукции концерна Самсунг на

Техника Как проверить Bosch на оригинальность Bosch – легендарный немецкий бренд, основанный в конце позапрошлого века, в настоящее время – гигантская транснациональная компания, выпускающая бытовую

Техника Проверка JBL по серийному номеру JBL – это один из крупнейших производителей аудиооборудования в мире. Его наушники, колонки и другие устройства пользуются популярностью у миллионов людей.

Техника Проверка наушников Samsung Buds на оригинальность Беспроводными наушниками никого не удивишь. Скорее, наоборот – вызывает недоумение факт использования «старичков» с проводами. Все ведущие производители

Техника Как отличить оригинальный провод для iPhone от подделки Оригинальный кабель для iPhone — важный элемент комфортной эксплуатации гаджета. Однако, в современных реалиях нельзя не учитывать растущую популярность

Техника Huawei P50 Pro: подделки и реплики Цена — первое, что настораживает будущих покупателей, когда они видят известное название, а рядом -признак сниженных цен. По крайней мере, если сравнить с оригиналом.

Техника Как проверить SSD-диск Samsung по серийному номеру Покупая сложные технические товары, всегда необходимо проверять их на подлинность, а также на работоспособность. Случаются ситуации, когда покупатель приобретает

Техника Как проверка Smoant на оригинальности Порой пользователи модов сталкиваются с такой ситуацией, что через время применения девайс оказывается подделкой. И, правда, на рынке вейпинга много дешёвых

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Техника Как проверить Apple Watch по серийному номеру Apple Watch — одни из самых популярных смарт-часов на рынке умных гаджетов. Они предлагают широкий спектр опций, включая мониторинг физической активности

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Техника Как проверить Xiaomi на оригинальность Техника Xiaomi стала популярной благодаря высокому качеству и демократичной цене. Часто востребованную продукцию подделывают, что отрицательно сказывается