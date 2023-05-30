Техника
iPhone – полезный аксессуар, необходимость которого проверена на практическом опыте, снабженный многочисленными полезными функциями. Ежегодно выходят обновления
Рынок вейпинга стремительно развивается, ежедневно появляются новые марки электронных сигарет. Но некоторые бренды уверенно удерживают лидерство, пользуясь
Рядовому покупателю продукции Apple может показаться, что зарядка не имеет особенного значения, ведь она всего лишь поставляет энергию в АКБ.
«Xiaomi» — крупнейшая китайская корпорация, входящая в число мировых лидеров по производству смартфонов, планшетов и другой электроники.
AirPods – беспроводные наушники, анонсированные недавно всемирно известным брендом одновременно с новыми Айфонами относительно недавно. Эксперты отметили
Даже во время экономического кризиса техника Apple желанная для покупателей. Повышение цен на оригинальные смартфоны способствовали увеличению числа подделок.
Долговечная эксплуатация, ремонтопригодность, надежность и стабильность работы – не единственные причины востребованности продукции концерна Самсунг на
Bosch – легендарный немецкий бренд, основанный в конце позапрошлого века, в настоящее время – гигантская транснациональная компания, выпускающая бытовую
JBL – это один из крупнейших производителей аудиооборудования в мире. Его наушники, колонки и другие устройства пользуются популярностью у миллионов людей.
Беспроводными наушниками никого не удивишь. Скорее, наоборот – вызывает недоумение факт использования «старичков» с проводами. Все ведущие производители
Оригинальный кабель для iPhone — важный элемент комфортной эксплуатации гаджета. Однако, в современных реалиях нельзя не учитывать растущую популярность
Цена — первое, что настораживает будущих покупателей, когда они видят известное название, а рядом -признак сниженных цен. По крайней мере, если сравнить с оригиналом.
Покупая сложные технические товары, всегда необходимо проверять их на подлинность, а также на работоспособность. Случаются ситуации, когда покупатель приобретает
Порой пользователи модов сталкиваются с такой ситуацией, что через время применения девайс оказывается подделкой. И, правда, на рынке вейпинга много дешёвых
Яндекс Станция с Алисой – это «умная» колонка нового поколения с лаконичным, стильным дизайном и идеально чистым звучанием. Она открывает невероятно широкий
Apple Watch — одни из самых популярных смарт-часов на рынке умных гаджетов. Они предлагают широкий спектр опций, включая мониторинг физической активности
Японские электрические инструменты покупают, потому что они надежны, долговечны и дают высокоточный результат работы. Проверенные бренды часто подделывают
На рынке достаточно много поддельных товаров известных брендов. Иногда реплики имеют максимальную схожесть с оригинальной продукцией, но только внешне.
Геймпад, джойстик, клавиатура и мышь – эффективные способы управления игровым процессом, выбор которых зависит не только от пристрастий пользователя к
Техника Xiaomi стала популярной благодаря высокому качеству и демократичной цене. Часто востребованную продукцию подделывают, что отрицательно сказывается
Когда речь идет о защите iPhone, чехол от Apple является одним из самых популярных выборов. Но как убедиться, а правильности выбора? О том, как можно отличить